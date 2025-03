Ilrestodelcarlino.it - Campa crede nella scuola. Un’alleanza per il futuro

"Il campionato di giornalismo contribuisce allo star bene insieme" e per questo è "una competizione formativa"., la Cassa nazionale assistenza malattie professionisti artisti e lavoratori autonomi, abbraccia la nostra manifestazione rivolta ai lettori più piccoli che porta nelle aule scolastiche la buona informazione attraverso la lettura e la stesura di pagine di giornale. È stato uno ‘sposalizio’ naturale quello trae il progetto, che "rientra nelle nostre finalità – sostiene il presidente Federico Bendinelli (foto) – e nei valori per cui lavoriamo". E cioè "Solidarietà e tutela di tutte le attività di prevenzione e cura delle malattie – scandisce –. Garantiamo a chiunque di stare bene e di proteggersi. Come un’azione di sensibilizzazione rispetto a quelli che sono i problemi delle persone, in modo che evitino comportamenti contrari a una conduzione responsabile della vita".