Cameriere accerchiato e pestato | presi tre ragazzini

Bologna, 11 marzo 2025 – Non solo Meridiana e Gran Reno: le baby gang creano caos e danni anche in centro a Bologna, come è accaduto nella notte di sabato 1 febbraio in varie zone. A farne le spese furono diverse persone che, intorno a mezzanotte, stavano passeggiando in centro. Uno di loro era un, 23 anni, che venne, spinto a terra, preso a calci e rapinato dello smartphone che aveva in mano. Soccorso dai sanitari del 118, fu medicato e dimesso con una prognosi di otto giorni. Altri attacchi vennero messi a segno, poco dopo o poco prima anche in piazza Minghetti, via San Felice, via Riva Reno e piazza Malpighi. Il giovane, una volta passato lo spavento e i dolori più acuti si presentò dai carabinieri di via Galliera per sporgere denuncia. Le indagini coordinate dalla procura del Tribunale per i minorenni e svolte dai militari hanno consentito di individuare tre minorenni, quali presunti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.