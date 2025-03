Superguidatv.it - Cambio palinsesto Mediaset: Tradimento raddoppia la domenica su Canale 5

Un nuovodiinteresserà la soap turca(Aldatmak). A partire da16 marzo la serie tv turca con Vahide Perçin andrà in onda anche nel pomeriggio.Appuntamento extra per i fans della soap “”Regalo inatteso per gli appassionati della dizi turca, che a partire da16 marzo potranno trovare ad attenderli i loro beniamini anche in daytime.La soap con protagonista la giudice Güzide Özgüder era già presente nelanche nel giorno festivo, con tre puntate serali. A partire dal 16 marzo però, complice la fine delle puntateli di Amici, raddoppierà l’appuntamento festivo, con episodi anche in daytime.La nuova programmazionesu5Il nuovoprevede, in aggiunta agli episodi che continueranno ad essere trasmessi dal lunedì al venerdì alle 14.