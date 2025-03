Inter-news.it - Cambiasso: «Frattesi poco minutaggio? ‘Colpa’ di Mkhitaryan! Spiego»

Inter-Feyenoord è la prossima imminente sfida dei nerazzurri. Prima dell’importante match ha parlato dei Estebandi un giocatore nerazzurro in particolare, nel pre-gara di Sky.CARATTERISTICHE – Inter-Feyenoord è l’ultimo ostacolo dei meneghini per accedere ai quarti di finale di Champions League. L’ex centrocampista dei nerazzurri, Estebanha espresso la sua opinione riguardo un giocatore in particolare dell’Inter: «Quando l’Inter aveva bisogno del risultato, perché non poteva pareggiare con il Monza, Simone Inzaghi ha messo un trequartista invece di un giocatore che si inserisce e difende anche. Correa infatti è più un 10 ma anche seconda punta. Mentreè più un 8-10 ovvero un centrocampista con molta capacità di inserimento. Poi la partita si è ribaltata e l’Inter ha dovuto soffrire con Correa in campo fuori ruolo».