Calenda "Trump ha puntato coltello alla gola per indurre Kiev a tregua"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “ha messo undegli ucraini e in questo modo li ha indotti ad attivare una. Ancora non abbiamo la risposta russa e sappiamo che tutte le tregue precedenti sono state violate dRussia. Quindista combinando un bel macello in politica estera ed economica”.Così il leader di Azione Carlointervistato da Tg2 Post A proposito dell’accordo raggiunto in Arabia Saudita tra le delegazioni americane e ucraina su unadi 30 giorni.foto: IPA Agency(ITALPRESS).L'articolohaper” proviene da Ildenaro.it.