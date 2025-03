Calciomercato.it - Calciomercato: Zaniolo lascia la Fiorentina, c’è un’altra big

Nicolònon resterà alla? Il centrocampista ex Roma, dopo metà stagione trascorsa a Bergamo, si è trasferito allanel corso del mercato di gennaio. Tuttavia, a fine stagione non è detto che l’esterno resti ancora a Firenze.Le ultime sul futuro dipotrebbe nuovamentere laal termine della stagione. Dopo l’addio a sorpresa all’Atalanta nel corso delinvernale,a gennaio aveva deciso di tornare nella sua Firenze, ma la formula dell’operazione non garantisce la permanenza del centrocampista a fine stagione.Il calciatore, infatti, secondo quanto riportato in Turchia sarebbe sbarcato in Toscana solo con la formula del prestito oneroso sino al 30 giugno 2025, per 3.2 milioni di euro. Nessun obbligo da parte della, se non al concretizzarsi di determinate condizioni.