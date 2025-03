Calciomercato.it - Calciomercato: prendono Retegui per 45 milioni

Tutti voglio Mateo. L’attaccante dell’Atalanta continua a macinare gol ed ottime prestazioni con la maglia della Dea tanto da aver attirato diversi interessi di mercato in Italia e non solo.a 45sarà il colpo dell’estateNemmeno due anni dopo il suo approdo in Europa, Mateosi è consacrato come uno degli attaccanti più prolifici del campionato italiano. Dopo una prima stagione in chiaroscuro al Genoa, condizionata da una preparazione estiva non svolta al meglio e da diversi problemi di natura fisica, nel suo secondo anno in Serie A, l’attaccante selezionato da Roberto Mancini per la Nazionale italiana si è imposto come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e potrebbe concludere la stagione da capocannoniere.Nel corso di questa stagione Mateoha messo in mostra il suo intero repertorio andato in rete di destro, di sinistro, in acrobazia, di testa ed ora anche su calcio di rigore.