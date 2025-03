Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: Tony D’Amico supera Paratici: è lui l’uomo giusto per Gerry Cardinale

Ilper la sessione diestiva ha bisogno di un direttore sportivo, Tnoyhato Fabionelle preferenze di.Illavora per farsi trovare pronto alla partita di Serie A contro il Como, il tecnico dei rossoneri Sergio Conceiçao ha il compito di raggiungere il quarto posto ma le cose si sono complicate con alcuni passi falsi inaspettati. Da adesso la squadra meneghina non potrà perdere altri punti per strada se vuole raggiungere il suo obiettivo.La ricerca del direttore sportivo del Diavolo continua. Infatti, come riporta, dopo i nomi di Igli Tare e Fabiospunta anche quello di. Il dirigente dell’Atalanta ha contribuito a mantenere ad alto livello la società bergamasca,apprezza questo modo di lavorare e vorrebbe portare alla gestione sportiva ed economica della Dea.