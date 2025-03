Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tutto su Giovanni Fabbian: ma decide Beppe Marotta. La clausola

è un obiettivo didel, ma l’Inter diavrà voce in capitolo sulla questione. La.Ilha buttato via troppe opportunità perdendo contro Torino, Bologna e Lazio. Sergio Conceiaçao dopo la trasferta di Lecce si prepara ad affrontare il Como tra le mura amiche, i tifosi rossoneri supporteranno la formazione rossonera ma i bonus sono finiti. Da adesso in poi ci si aspetta massimo impegno e, soprat, un ruolino più continuo dei mesi precedenti.I rossoneri iniziano a guardarsi attorno per il mercato estivo, uno dei nomi che piacciono ai meneghini è quello didel Bologna. Anche se prima bisognerà fare i contro con l’Inter, infatti al momento della sua cessione dai nerazzurri ai rossoblùha fissato un diritto di recompra.