Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giorgio Furlani prepara la rivoluzione: da Thiaw a Tomori. Ecco chi rischia

Leggi su Dailymilan.it

Il CEO dellain vista delestivo: da Malicka FikayoNeldi oggi nessuno è al sicuro, quasi nessuno. La stagione deludente che vede il Diavolo protagonista in negativo, lascerà importanti strascichi in estate. Il management del club di via Aldo Rossi sta, quindi, giàndo laestiva.che toccherà, inevitabilmente, anche il reparto difensivo. I goal subiti dai rossoneri (32) in questa stagione sono, infatti, troppi.Ecco che, quindi, l’amministratore delegato del Diavolo– adesso che ha pieni poteri – sta già programmando diverse uscite. In difesa rischiano tutti tranne Matteo Gabbia (che in questa stagione ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029).