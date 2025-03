Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: da Strahinja Pavlovi? a Christian Pulisic chi potrebbero essere gli “allegriani”

In vista della sessione estiva di, per illaha selezionato chi possonogli, dac aIlsi prepara per un nuovo corso, un corso che potrebbe ripartire da due ex Juventus. Come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport, Fabio Paratici e Massimiliano Allegri sarebbero i due candidati principali per il.Tra le pagine de Ladello Sport, c’è uno spunto interessante sui giocatori rossoneri e chi potrebbeun “allegriano” tenendo conti delle qualità che piacciono a Massimiliano Allegri. Il calcio di Max parte da una difesa fisica e solida. Tutto si può dire ad Allegri, ma che sappia organizzare il muro là dietro ed esaltare le qualità dei suoi centrali è un fatto acclarato. Max apprezzerebbe di sicuro l’esperienza e la duttilità di Walker, così come la forza e l’esuberanza di? .