Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: avanza Fabio Paratici, con lui arriva Massimiliano Allegri?

Leggi su Dailymilan.it

In vista delestivo, ilpotrebbe ripartire dalla coppia formata da.Ilha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione deludente che terminerà salvato clamorosi colpi di scena senza la qualificazione per la prossima Champions League. Un danno non indifferente, soprattutto per l’immagine di un club come quello rossonero.Per rilanciarsi c’è bisogno di persone forti che possono risollevare le sorti del, come riferisce l’edizione odierna de Ladello Sport, per la questione nuovo direttore sportivoil nome dipuò essere lui il tassello del nuovoè un profilo che piace molto all’ex manager del fondo Elliott. Per la sua profonda conoscenza del mercato, perché sa come si costruiscono gruppi vincenti e perché ha arricchito la sua esperienza lavorando col Tottenham.