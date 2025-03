Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino battuto, Pontasserchio da tre

Pisa 11 marzo 2025 – InCategoria si è giocata la venticinquesima giornata di campionato, la decima del girone di ritorno. Sono solo cinque ormai le giornate da disputare al termine della stagione regolare.Nel girone A ilVecchiano è stato sconfitto in casa per 0 – 1 al Comunale ‘Faraci’ dagli ospiti del Ricortola penultimo in classifica. Una sconfitta inattesa e dolorosa con la capolista Fivizzanese che supera il Corsanico e scappa a più dodici e con la carrarese Giovani che travolge 6 – 1 la Folgore Segromigno e si porta a più sette. La Villafranchese quarta batte la Filattierese e avvicina ila meno quattro. Insomma una giornata da dimenticare per i biancorossi. Turno positivo invece per ilche con una rete del centravanti albanese Shkurti espugna il campo del Massarosa ed allontana le sabbie mobili della zona play-out, adesso distante sei punti.