Calcio: nel posticipo di Serie A l'Udinese ferma la rincorsa alla Champions della Lazio

Era una partita fondamentale, soprattutto per la, quella delventottesima giornataA diperò, in trasferta allo Stadio Olimpico, riesce ad interrompere ladei biancocelesti bloccandoli sull’1-1 finale.Un pareggio che fa male, momentaneamente,squadra di Baroni: vincere infatti sarebbe significato scavalcare al quarto posto la Juventus, crollata ieri sotto i colpi dell’Atalanta. I bianconeri hanno ancora una lunghezza di margine sulla compagine capitolina.Le emozioni sono soprattutto nella prima metà di gara. Gli ospiti passano in vantaggio al 22? dopo un batti e ribatti in area di rigore, concluso da Florian Thauvin in rete. La risposta però non si fa attendere: al 32? ci prova Zaccagni ddistanza, sul corner successivo è Alessio Romagnoli a sorprendere Okoye.