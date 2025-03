Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: vince San Giuliano

Pisa 11 marzo 2025 – In Promozione il Sansupera allo Stadio Comunale ‘Bui’ gli ospiti del Marginone per 2 – 1. Gara sofferta per la squadra di mister Roventini a segno con gli eterni bomber Brega e Di Paola. Terzo posto per il Sancon cinquanta punti a quattro giornate dalla fine della stagione regolare. Questo il tabellino. San: Ria, Gremigni, Lorenzini, Susini, Pasquini, Carani, Nacci, Ghelardoni A., Brega, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ruglioni, Bozzi, Lici, Bindi, Cantini, Doveri L., Bellucci, Ghelardoni M. All. Roventini Marginone: Morini, Puccini, Casali, Sheta, Mangio G., Bandoni, Cortesi, Cesaretti, Del Magro, Ricci G., Venturini. A disposizione Bolognesi, Carmignani, Carlini, Ratti, Del Pistoia, Rotunno, Papagna, Ristori, Bellandi F.. All. Moretti Arbitro: Manduzio di Livorno Marcatori: 26' Brega, 45' Venturini, 94' Di Paola L’Urbino Taccola torna con un pareggio dalla trasferta sul campo del Casalguidi (1 – 1).