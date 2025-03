Sololaroma.it - Calcio a favore dell’uguaglianza: messaggi di solidarietà nella Giornata della donna

In occasioneInternazionale, gli spalti e i campi di gioco sono diventati veri e propri terreni di dibattito, dove sono stati espressidi uguaglianza e diritti di genere. Il, ancora una volta, ha fatto da cassa di risonanza per temi sociali rilevanti, riuscendo a unire tifosi e giocatori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C.D. Legane?s (@cdleganes)Gli striscioniLe prime forme di manifestazione sono state gli striscioni e le coreografie dagli spalti:partita tra le due squadre turche, Amedspor e Gençlerbirli?i, gli Ultrassquadra che giocava in casa hanno esposto uno striscione con scritto: “Le donne libereranno il mondo”, accompagnato dalla figura di unadi spalle che tiene in mano il mondo.