Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 19^ giornata del girone D

Il Corinaldo batte lo Jesi in rimonta e torna al terzo posto. Il Cus Ancona, nonostante il turno di riposo, resta fuori dai play-outVALLESINA, 11 marzo– Il Corinaldo batte lo Jesi e torna in terza posizione. Questo è il verdetto19^delD diB dia 5 che si è giocata sabato scorso 8 marzo. I biancorossi, infatti, hanno rimontato il vantaggio iniziale di Tittarelli con le reti di Pettinari e Mancini per il definitivo 2-1. Con questo successo i corinaldesi sorpassano proprio gli jesini a 30 punti, contro i 28 dei leoncelli. Perde anche la Mernap Faenza capolista, sconfitta 10-6 dal Città di Chieti: gli abruzzesi, ora secondi, risalgono a -5. Osservava il turno di riposo il Cus Ancona: i dorici restano fuori dalla zona play-out perchè sia Cus Macerata che Nuova Juventina hanno pareggiato, rispettivamente contro Recanati ed Eta Beta Fano.