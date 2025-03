Oasport.it - Calcio a 5: l’Italia passa anche a Malta. Azzurri largamente vincenti

Dopo aver vinto 11-1 nel match di giovedì scorso a Reggio Emilia,dela 5 si ripete fuori casa vincendo a, contro la selezione padrona di casa, con lo score finale di 1-5; in un match valido per il Girone 2 delle Qualificazioni agli Europei 2026 di futsal.Una partita non facile per glidi Salvo Samperi che sbloccano la contesa con De Oliveira dopo meno di 7 minuti ma subiscono il pari dei maltesi che riequilibrano temporaneamente le cose con Sammut. Si va sull’1-1, in un primo tempo che viene interrotto a un certo puntoper un problema al cronometro del match.Merlim, oggi capitano per la squalifica di Musumeci, e compagni ripartono: tante le “prove generali” prima dei gol del 2-1 e del 3-1 che arrivano con Motta e Schiochet al tramonto del primo tempo.