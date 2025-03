Lanazione.it - "Calamità, i cambiamenti climatici tra i responsabili"

Leggi su Lanazione.it

Le grandi piogge e alluvioni di ottobre 2024 hanno prodotto nel versante che va da Montone a Corlo delle grosse frane. Per saperne di più abbiamo intervistato il geologo Armando Grazi. Cosa è successo nella strada che collega Montone a Corlo? "Le caratteristiche ambientali e morfologiche dei colli umbri hanno questa particolarità: quando succedono eventi importanti (con la caduta di molti millilitri di pioggia in poco tempo) si possono innescare fenomeni franosi come questo. Prima si trattava di eventi speciali e ora sembrano rientrare nell’ordinarietà con l’innesco di eventi gravitativi che creano tali dissesti". Tutto ciò può essere collegato al “global warming”? "La zona in questione per la formazione morfologica è toccata spessissimo da queste frane visto che c’è la pendenza e ci sono delle coltri detritiche superficiali che imbibendosi d’acqua possono scivolare.