Calamai spiega: «Le qualità di Thiago Motta non si discutono, ha idee rivoluzionarie ma allenare la Juve non è da tutti. E su Giuntoli…»

di RedazionentusNews24le difficoltà die dellain questa stagione: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Lucaè intervenuto a Radio Bianconera per analizzare ladidopo la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta.PAROLE – «All’inizio della stagione avevo promosso anche io la scelta di, ricordo che parlai di lui con il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri e lo stesso Ulivieri mi aveva raccontato comefosse stato l’unico in tanti anni a sorprenderlo, tra gli aspiranti nuovi tecnici. Le suenon si, hapotenzialmente, malanon è dae lui evidentemente non è ancora pronto, forse lo sarà in futuro o forse non lo sarà mai.