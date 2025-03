Amica.it - Cake nails: una manicure da pasticceria

Golose, divertenti e dolcissime: le amanti della nail art questa primavera possono dare libero spazio alla creatività e alla fantasia abbracciando il nuovo trend in fatto di unghie, e cioè le.Cosa sono leCome suggerisce il nome, le “unghie torta” ricordano appunto le elaborate torte di compleanno o quelle di nozze arricchite da decorazioni floreali, glassa, perle e altre applicazioni. L’ispirazione arriva da altri trend “alimentari”, dalle strawberryalle glazed donut, le unghie che ricordano le ciambelle glassate. In questo caso si tratta però di una nail art in 3D, particolarmente elaborata, e come tutte queste tipologie richiede tempo per essere realizzata.Scopo delle, infatti, è ricreare la glassa a strati che adorna le elaborate torte di, tra volant, nastri di zucchero, fiocchi, perle e fiori.