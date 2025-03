Dilei.it - Caduta dei capelli nelle donne: quando preoccuparsi e come correre ai ripari

In estate, ladeiè spesso più intensa rispetto agli altri periodi dell’anno. Il fenomeno, inoltre, tende a prolungarsi anchesettimane successive, quelle che anticipano la stagione autunnale. Ma questa situazione, che spesso viene vissuta con timore, non deve spaventare: la perdita di una certa quantità diè infatti associata a un normale ciclo fisiologico della capigliatura e favorisce un ricambio che rende la chioma più forte e più bella.Nulla di allarmante, quindi, perché iche cadono fra i mesi estivi e quelli autunnali, si trovano in una fase detta telogen, un periodo che fa parte del normale ciclo vitale del capello e che porta alla cessazione di tutte le sue attività vitali. In poche parole, in alcuni periodi dell’anno, la chioma tende a sbarazzarsi deimorti che stazionano nel cuoio capelluto, favorendo il distacco del fusto dal follicolo e stimolando la nuova crescita.