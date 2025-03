Ilrestodelcarlino.it - Cade nel dirupo a Gabicce Mare, salvata una donna

(Pesaro), 11 marzo 2025 – I vigili del fuoco sono stati chiamati ieri sera, poco prima della mezzanotte, nella frazione diMonte, per prestare aiuto a unache era scivolata in un. L'intervento di soccorso è stato reso più difficoltoso a causa del buio e della fitta vegetazione ma per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. La signora è stata raggiunta dalla squadra dei vigili del fuoco di Pesaro e poi consegnata al personale del 118 che le ha tempestivamente prestato le cure necessarie. Anche i carabinieri sono intervenuti sul luogo per ricostruire la dinamica della caduta. Sono in corso accertamenti.