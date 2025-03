Firenzetoday.it - Buzzcocks, a Firenze l’unica data italiana

Leggi su Firenzetoday.it

Era il ’77, in Italia volavano le molotov mentre a Manchester loro cantavano a squarciagola “Orgasm Addict” (gioco di parole per. lo spieghiamo un’altra volta), tra i brani-manifesto di tutto il movimento punk rock. Per la serie mai dire basta, isono di nuovo tra noi: venerdì 14.