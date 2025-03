Ilgiorno.it - Busto Arsizio, quindicenne preso a calci pugni dal branco. La rabbia del padre: “Picchiato da delle bestie, ognuno voleva il suo pezzo di carne...”

(Varese), 11 marzo 2025 – Una banale lite, poi degenerata in un violento pestaggio. Vittima un, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dinel tardo pomeriggio di domenica. Una famiglia, une una madre che precipitano improvvisamente nel dramma. Sono ancora in corso le Indagini della Polizia locale diper fare chiarezza sull’episodio che ancora una volta ha riacceso l’allarme sulle bande di ragazzi che frequentano il centro della città varesina: un ragazzo di 15 annisenza pietà da una babygang scatenata che per ora è riuscita a far perdere le tracce. Prima il 15enne ha un diverbio tra due ragazzini, di non particolare importanza. Dopo, però, la situazione degenera, e si ritrova accerchiato da una ventina di ragazzi, alcuni dei quali cominciano a picchiarlo con violenza, colpendolo con, davanti agli occhi degli amici impauriti.