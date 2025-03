Ilrestodelcarlino.it - Bus, 60 euro di sconto per gli abbonamenti

Tutti coloro che nel 2024 hanno acquistato un abbonamento agevolato o studente Under 26 emesso da Start Romagna, a partire da mercoledì 12 marzo potranno richiedere il voucherche il Comune di Cesena riconosce per l’acquisto di un nuovo abbonamento annuale. "Con questa iniziativa – commenta l’assessore con delega alla mobilità Christian Castorri – non solo intendiamo incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale sostenendo le categorie che maggiormente necessitano del servizio, tra loro i giovani e i più fragili, ma vogliamo andare incontro a tutti coloro che hanno subìto un danno a causa di corse saltate, di ritardi e di un disservizio che non ha facilitato in più occasioni gli spostamenti. L’indennizzo, che sarà erogato da Start Romagna sotto forma di voucher e sulla base di risorse comunali, si colloca in un più ampio e articolato schema di riorganizzazione del servizio al fine di renderlo più efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti".