Buonguerrieri FdI | Governo vicino ai cittadini 27 miliardi di euro solo per la ricostruzione post alluvione

Cesenatoday.it - Buonguerrieri (FdI): "Governo vicino ai cittadini, 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione post alluvione"

Leggi su Cesenatoday.it

“Plaudo una volta di più all'ennesima prova di vicinanza al territorio da parte delMeloni e ringrazio contestualmente il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per le importanti informazioni e conferme fornite oggi in aula”. Con queste parole la deputata di Fratelli d'Italia.