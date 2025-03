Ilrestodelcarlino.it - Buldog, vittoria pesante in ottica playoff

LaLucrezia torna al successo. Tra le mura amiche del "Pala Omar Sivori" i gialloblu piazzano un 4-1 contro i Grifoni Spello,in. Una bella prova collettiva per i gialloblu che hanno mostrato del buon futsal, ma anche saputo soffrire di squadra, trovando una prestazione convincente e dei punti preziosi per consolidare la propria classifica. Mister Elia Renzoni si presenta senza Manfroi, con il giovane Romiti alla prima convocazione in prima squadra. Primo tempo equilibrato con i gialloblu che piazzano l’assolo nella seconda metà della prima frazione con Zanella, doppietta, e Warid per il 3-0 con cui si va al riposo lungo. Ripresa con gli ospiti che prendono campo ma lasi difende ordine, mostrando un bello spirito d’abnegazione. Nel finale con il quinto di movimento Sabatinelli piazza il 4-0 e allo scadere Ginocchietti insacca il gol della bandiera.