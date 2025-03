Juventusnews24.com - Buffon sta con Thiago Motta: «A questo punto attenderei il finale di campionato. Io mi auguro che possa accadere questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24sta con: «fine». Il commento del grande ex Juventus: le sue paroleGigiha parlato anche di Juventus a margine dell’incontro con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School a Roma. Le dichiarazioni della leggenda del club bianconero su– «Inmomento mancano 10 giornate. Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere ile vedere se inrush puòqualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo».Leggi su Juventusnews24.com