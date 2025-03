Spazionapoli.it - Buffon prof per un giorno: il siparietto con lo studente Koulibaly è tutto da ridere! – LE IMMAGINI

Curiosoche ha visto come protagonisti l’ex Juventus Gianluigie l’ex difensore della SSC Napoli, Kalidou, alla LUISS.Gianluigiessore e Kalidousuo allievo. Quello andato in scena quest’oggi alla LUISS Business School è un retroscena davvero curioso, che ha messo uno di fronte all’altro due grandi ex Serie A come l’attuale capo della delegazione dell’Italia e il difensore senegalese. Quest’ultimo, infatti, sta frequentando il Major in Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. L’inizio di una nuova vita per Kalidou, che è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, malgrado siano passati anni dal suo addio in direzione Chelsea.Un botta e risposta davvero imperdibile, all’insegna di una correttezza e di una stima che tra i due è stata sempre molto alta, nonostante quelli passati siano stati anni caratterizzati da una rivalità molto accesa tra il Napoli e la Juventus, spesso in competizione per lo Scudetto.