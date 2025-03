Juventusnews24.com - Buffon ottimista: «Le cose non stanno andando come vorrebbero, tanto vale attendere il finale. Mi auguro questa cosa»

di Redazione JuventusNews24sul momento della Juve e ildi stagione: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconeroL’ex portiere della Juve Gigiha parlato a margine dell’incontro con gli studenti di Sport Management della Luiss: di seguito le parole sui bianconeri riportate da SportMediaset.PAROLE – «Probabilmente lenon, ma mancano ancora dieci giornate eile vedere se in questo rush può accadere qualdi sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo».SU CONTE – «Io lo avevo detto prima dell’inizio del campionato, con Conte il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra. Adesso sarà dura per chi deve confrontarsi con Antonio in questo