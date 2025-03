Glieroidelcalcio.com - Bruno Pizzul ed il mestiere del telecronista

Leggi su Glieroidelcalcio.com

ed ildelSpulciando tra gli archivi infiniti proposti dalla fornitissima RaiPlay, ho trovato un’intera “serie” di filmati dedicati al grande. Dalla moviola del 1972, con tanto di intervista indagatrice al mitico arbitro Lo Bello, “colpevole” di non aver concesso un rigore piuttosto netto al Milan, passando per la triste telecronaca del 1985. Quella della tragedia dell’Heysel.Il programma dedicato a questoTra queste perle di televisione, la mia attenzione è però caduta su un programma del 1990, trasmesso subito prima dei Mondiali casalinghi. In uno studio dalle scenografie molto semplici, con al centro tre microfoni forniti dal Museo Rai di Torino, il padrone di casa Gianpaolo Ormezzano si faceva raccontare, dall’amico, ildelcalcistico.