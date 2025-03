Ilgiorno.it - Bruciano i rifiuti, "salvati dai sistemi di sicurezza"

MARUDO (Lodi)Ancora un incendio nella cartiera di Marudo della Lodigiana Maceri "ma questa volta gli investimenti in tema die impianti ci hannodai danni". È la testimonianza del titolare Luigi Ghio che già più volte in passato ha dovuto affrontare importanti riparazioni dovute a devastanti roghi. Nel 2010 un maxi incendio, le cui origini non sono mai state indicate con esattezza (complice la devastazione provocata dalla lingua rossa), aveva mandato in fumo 35mila metri quadrati di capannoni, ma anche muletti, ragni e strumentazione varia. Nel 2000, invece, il danno era stato stimato intorno ai 50 milioni di euro, come da cronaca di allora e aveva interessato molta strumentazione. All’epoca la causa ipotizzata era stata un fulmine. Altri roghi nel sito si erano verificati nell’agosto del 2015, nell’ottobre del 2016 e ad agosto del 2019.