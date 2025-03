Juventusnews24.com - Briatore ha la “ricetta” per risollevare la Juve: «Datevi una mossa tutti quanti! Io ricostruirei con questo allenatore. È un fuoriclasse!»

di RedazionentusNews24, noto imprenditore e tifoso della, lo ha detto su: può essere la “medicina” dei bianconeriFlavionon ha peli sulla lingua e disegna la rivoluzione della, che passa dal ritorno di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sull’ex tecnico bianconero, redatte sul proprio profilo Instagram.PAROLE – «Buongiorno cari amicintini, volevo solo parlare con voi un secondo. Lami sembra che sia un livello mai visto. Avevamo una squadra con Allegri che era finita terza in campionato aveva vinto la Coppa Italia. Però, questa dirigenza, manda via Allegri. Avevamo Allegri: era un padrone, nel senso che era uno che teneva la squadra nei momenti anche difficili, passatonoi non abbiamo avuto più nessuno. Per cui,una