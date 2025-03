Panorama.it - Brian Hughes: "Solo con Trump la pace è possibile"

Grande scalpore hanno suscitato i primi atti di politica estera di Donald. C’è chi lo accusa di essere dalla parte di Vladimir Putin, chi lo taccia di aver orchestrato una “pulizia etnica” nella Striscia di Gaza, chi di aver addirittura teso un’ “imboscata” a Volodymyr Zelensky durante la sua visita nello studio ovale. In realtà, al netto delle sensibilità di ciascuno, è ancora troppo presto per elaborare un giudizio solido su una serie di situazioni che - dall’Ucraina al Medio Oriente - risultano attualmente in evoluzione. Spesso si preferiscono le banalizzazioni macchiettistiche alla paziente comprensione del quadro generale nella sua complessità. E’ quindi per avere un punto di vista interno all’attuale amministrazione americana che La Verità ha intervistato in esclusiva: il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.