Bresciatoday.it - Breno: è morta Piera Sala, storica negoziante del paese

Erano in tanti lunedì pomeriggio aper l'ultimo saluto adelspentasi all'età di 90 anni. Per lungo tempo, insieme al marito Lino, ha gestito la profumeria Molinari di Via Agostino Rizzieri, di fronte a Piazza della Repubblica, chiusa ormai da qualche.