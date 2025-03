Juventusnews24.com - Brambilla Juve, soluzione interna per dare una scossa alla squadra? A cosa pensa ora la società

È ormai sotto gli occhi di tutti che la Juve non sta attraversando un momento semplice e per questo motivo la società si sta già attivando per cercare di imboccare la strada giusta per uscire dalle difficoltà. Non è da escludere che in caso di nuova caduta contro la Fiorentina si possa procedere con l'esonero di Thiago Motta per dare una scossa all'ambiente. In questo caso la Juve potrebbe puntare su un traghettatore, con Brambilla della Next Gen tra i candidati. Lo scrive Tuttosport.