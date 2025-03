Juventusnews24.com - Braglia è netto nel suo giudizio: «Motta non è pronto per la Juve! Se viene esonerato, è automatico che anche lui venga messo da parte»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex portiere, ha parlato di Thiagoe di Giuntoli: il loro destino allaappare indissolubilmente legatoIntervistato dai microfoni di Maracanà, su TMW Radio, Simoneha parlato del futuro di due pedine dell’attualentus: Cristiano Giuntoli e Thiago. Ecco le sue parole.PAROLE – «non èper una squadra come la. Indipendentemente dal quarto posto, Conte costa troppo, se vuoi una continuità in quel progetto allora sceglierei Gasperini. Se la società dovrà esautorare, ècheGiuntoli dovrebbe essereda. Ma trovo che nel calcio del domani la figura del ds è inutile, perché l’allenatore-manager è quello che sta emergendo sempre di più».Leggi suntusnews24.com