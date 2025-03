Napolitoday.it - Bradisismo, "chiuso per terremoto" il Parco Archeologico dei Campi Flegrei

A causa dello sciame sismico innescatosi all'alba di oggi, 11 marzo, ildeiha deciso di tornare a chiudere i siti amministrati in via precauzionale. La chiusura, solo temporanea, necessaria per consentire la verifica delle strutture ed escludere qualsiasi rischio.