Quotidiano.net - Borse europee incerte, focus su Trump e nuovi dazi, difesa e petrolifero in rialzo

Leggi su Quotidiano.net

Si muovono senza direzione le principali, con i future Usa positivi in attesa di un incontro tra il presidente Donalde i vertici delle aziende Usa. Secondo l'agenzia Bloomberg, l'appuntamento servirà per fare il punto sui. Milano (+0,1%) resiste dietro a Francoforte (+0,38%), mentre Parigi (-0,11%) galleggia a fatica e Madrid (-0,44%) e Londra (-0,3%) arretrano. Attesa una dichiarazione finale dell'Eurogruppo, riunito da ieri sul tema dellae del progetto di riarmo europeo annunciato dalla presidente Ursula Von der Leyen, mentre dagli Usa è sceso da 102,8 a 100,7 punti l'indice Nfib, che misura la fiducia delle piccole imprese, utilizzato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Seguono le previsioni dell'Eia sull'energia e le anticipazioni di Api sulle scorte di greggio.