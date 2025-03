Quotidiano.net - Borse europee contrastate, focus su difesa e mercato petrolifero

Si muovono a due velocità le principalicon i future Usa positivi dopo lo scivolone della vigilia sui timori per i contraccolpi sull'economia dei dazi voluti dal presidente Donald Trump. La migliore è Francoforte (+0,7%), seguita da Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,27%), mentre Milano galleggia sulla parità e Londra cede lo 0,18%. Attesa una dichiarazione finale dell'Eurogruppo, riunito da ieri sul tema dellae del progetto di riarmo europeo annunciato dalla presidente Ursula Von der Leyen. In arrivo dagli Usa l'indice Nfib, che misura la fiducia delle piccole imprese e viene utilizzato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Seguono le previsioni dell'Eia sull'energia e le anticipazioni di Api sulle scorte di greggio. In rialzo quest'ultimo (Wti +0,51% a 66,38 euro al barile) insieme al gas naturale (+1,3% a 41,77 euro al MWh) mentre azzera il calo l'oro (+0,27% a 2.