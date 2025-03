Quotidiano.net - Borse Europee a Due Velocità tra Dazi USA e Riarmo Europeo

Si muovono a duele principalicon i future Usa positivi dopo lo scivolone della vigilia sui timori per i contraccolpi sull'economia deivoluti dal presidente Donald Trump. La migliore è Francoforte (+0,7%), seguita da Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,27%), mentre Milano galleggia sulla parità e Londra cede lo 0,18%. Attesa una dichiarazione finale dell'Eurogruppo, riunito da ieri sul tema della difesa e del progetto diannunciato dalla presidente Ursula Von der Leyen. In arrivo dagli Usa l'indice Nfib, che misura la fiducia delle piccole imprese e viene utilizzato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria. Seguono le previsioni dell'Eia sull'energia e le anticipazioni di Api sulle scorte di greggio. In rialzo quest'ultimo (Wti +0,51% a 66,38 euro al barile) insieme al gas naturale (+1,3% a 41,77 euro al MWh) mentre azzera il calo l'oro (+0,27% a 2.