Europa.today.it - Borse di studio per "scuola superiore": la platea dei beneficiari si allarga

Leggi su Europa.today.it

BARI - La giunta regionale ha definito i criteri per l’individuazione deidelledidestinate alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche di secondo grado.Ledisono erogate in via prioritaria agli studenti frequentanti le.