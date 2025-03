Torinotoday.it - Borse di studio, la Regione lancia l'allarme: "Spesa troppo alta". Blitz degli studenti a Palazzo Lascaris

Leggi su Torinotoday.it

“Abbiamo paura perché la Giunta regionale ce lo sta dicendo. Nel momento in cui sia da Roma sia qua in Piemonte parlano di più criteri, di restrizioni e di tagli, noi sappiamo che questa cosa accadrà e ci dobbiamo opporre perché non possiamo pensare di andare avanti in un momento di crisi.