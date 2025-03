Quotidiano.net - Borse Asia-Pacifico contrastate: Tokyo in calo per Pil e ordinativi deludenti

ine nelconina seguito del dato inferiore alle stime sul Pil giapponese (+0,6% contro il +0,7% previsto) e suglidi macchine utensili (+3,5% contro il +4,7% previsto). Positive Shanghai (+0,41%), mentre cedono Taiwan (-1,73%), Seul (-1,28%) e Sidney (-0,91%). Ancora aperte Hong Kong (-0,1%), Mumbai (-0,17%) e Singapore (-2,01%). Positivi i future sull'Europa, contrastati invece quelli Usa. In Europa si chiude l'Eurogruppo con una dichiarazione finale, mentre dagli Usa è in arrivo l'indice Nfib, che misura la fiducia delle piccole imprese. Seguono le previsioni dell'Eia sull'energia e le anticipazioni Api sulle scorte di greggio. Proprio quest'ultimo appare poco mosso (Wti +0,2% a 66,16 dollari al barile) a differenza del gas naturale (+1,44% a 41,83 euro al MWh) ad Amsterdam, nonostante le stime di un possibile ribasso a 30 euro in caso di accordo tra Russia e Ucraina e di minori consumi in Cina.