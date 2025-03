Udine20.it - Boosta dei Subsonica il 5 maggio 2025 a Sacile

Un altro nome si aggiunge all’elenco dei grandi concerti di primavera in Friuli Venezia Giulia ed è quello di Davide “” Dileo deiche venerdì 9suonerà a, nel Teatro Zancanaro, alle 21, in una tappa del suo “Soloist Tour”.Dileo, in tour dal 29 aprile, sarà ain esclusiva regionale grazie al concerto organizzato da Circolo Controtempo, il suo nuovo progetto in solo si presenta come un’occasione unica per conoscere e ascoltare in una dimensione sonora inedita uno dei musicisti più rappresentativi della scena musicale contemporanea.Un pianoforte a coda, un Fender Rhodes e una postazione elettronica. Questi i riferimenti strumentali di cuisi serve per esprimere sul palco le diverse tonalità di colore e le sfumature timbriche che caratterizzano la sua (nuova) musica.