Boomerang Trump | per Musk Zuckerberg e gli altri magnati perdite per 209 miliardi di dollari

Roma, 11 marzo 2025 – Si registra una perdita da 209diper ipiù vicini a Donald. Molti hanno cambiato posizione politica, immaginando un aumento dei guadagni in borsa con la sua vittoria alle presidenziali. Eppure, dopo un’iniziale crescita sui mercati, ora devono affrontare un periodo di regressione preoccupante, conseguenza diretta delle politiche perseguite dalla sua amministrazione. Secondo il Bloomberg Billionaires Index (una classifica giornaliera delle 500 persone più ricche del mondo in base al loro patrimonio netto) il più colpito è Elon, a seguire troviamo Jeff Bezos, Sergey Brin, Marke Barnard Arnault. epa11840556 (L-R) Priscilla Chan, Meta founder Mark, Lauren Sanchez, Amazon founder Jeff Bezos, Google CEO Sundar Pichai and Tesla CEO Elonattend the inauguration of US President-elect Donaldin the Rotunda of the US Capitol in Washington, DC.