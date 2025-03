Ilgiorno.it - Boom di multe sulle piste da sci, tra ubriachi e incidenti: tra i discesisti anche un ricercato

SONDRIO –molto affollate e velocità sconsiderate, scontri paurosi, sciatorie pure unche non ha resistito al richiamo di qualche bella discesa. Le giornate di sole che hanno caratterizzato le recenti vacanze di Carnevale hanno portato tantissime persone a sciare in Valtellina e Valchiavenna, ma hannofatto lievitare il numero di infortuni sulla neve. Ben 166, infatti, gli interventi di soccorso effettuati dal personale della Polizia di Stato impiegato nel Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna nell’ambito dei servizi finalizzati alla vigilanza delledel territorio provinciale, con conseguente attività di ricostruzione degli. Superlavoro dei poliziotti della nevesul piano dei controlli: sono state identificate 239 persone e sanzionati 30 soggetti, due dei quali perché sciavano in stato d’ebbrezza alcolica.