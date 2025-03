Quifinanza.it - Bonus vacanze 2025, quali sono le misure Inps e a chi sono rivolte

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi giorni diverse testate online hanno ripreso la notizia di unerogato dall’, che permette a tutti di usufruirne per andare in viaggio quest’estate. Quello che però questi siti non stanno dicendo è che questo contributo in realtà non esiste; dell’incentivo per le ferie, infatti, non c’è notizia nei siti istituzionali.Esiste un?La notizia di unsalta spesso fuori, tanto che anche l’anno scorso era capitato un caso simile. In quel caso, ilconsisteva in 500 euro da spendere entro l’anno per andare in vacanza, mentre quest’anno600 euro sempre da spendere per tutta l’estate. Errori dovuti forse all’intelligenza artificiale e di alcuni giornalisti che hanno voluto cavalcare la notizia, rielaborando informazioni non aggiornate senza verificare i dettagli.