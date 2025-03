Quifinanza.it - Bonus box auto 2025, chi ha diritto alla detrazione per la costruzione di un nuovo garage

Anche il boxpermette di accedere a una serie di agevolazioni fiscali. Nel caso in cui sia stato acquistato o costruito, il contribuente haad accedere a unadel 50% delle spese sostenute nel caso in cui sia una pertinenza dell’abitazione principale.L’agevolazione rientra in tutto e per tutto all’interno delristrutturazione. Ma attenzione, lanon spetta nel caso in cui venga effettuato un cambio di destinazione dopo che gli interventi di ristrutturazione si siano conclusi.È possibile accederesolo e soltanto se il boxè completamente una nuova. L’agevolazione può essere richiesta con la presentazione del Modello 730: i costi sostenuti devono essere indicati all’interno del Quadro E, righi da E41 a E43.Box, in cosa consiste laNel caso in cui si dovessero verificare particolari condizioni, i contribuenti hanno la possibilità di accedere alristrutturazione a seguito dell’acquisto o delladel box